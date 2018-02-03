محكمة تمنع الآذان ببلدة ألمانية استجابة لزوجين مسيحيين

ويزداد الشعور المناهض للمسلمين والتأييد لسياسيات مناهضة للهجرة في الكثير من المناطق الألمانية، بعد تدفق ما يزيد على مليون مهاجر من العراق وسوريا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة على البلاد منذ 2015.

وقال حسين تورجت، وهو مسؤول في المسجد المعني بالحكم، إن “قرار المحكمة مخيب للآمال.. الآذان يستمر لدقيقتين فقط في حوالي الساعة الواحدة ظهراً أيام الجمعة فقط”.