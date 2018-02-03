محكمة تمنع الآذان ببلدة ألمانية استجابة لزوجين مسيحيين

تواصل – وكالات:
أصدرت محكمة ألمانية حكما يقضي بمنع مسجد، من رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت في بلدة أور إركنشفيك، شمال غربي البلاد، استجابة لطلب تقدم به زوجين- مسيحيان – يعيشان على بعد كيلو متر من المسجد، زعما فيه أن صوت الأذان “يزعجهما، وينتهك حقوقهما الدينية”
ويزداد الشعور المناهض للمسلمين والتأييد لسياسيات مناهضة للهجرة في الكثير من المناطق الألمانية، بعد تدفق ما يزيد على مليون مهاجر من العراق وسوريا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة على البلاد منذ 2015.
وقال حسين تورجت، وهو مسؤول في المسجد المعني بالحكم، إن “قرار المحكمة مخيب للآمال.. الآذان يستمر لدقيقتين فقط في حوالي الساعة الواحدة ظهراً أيام الجمعة فقط”.
وأضاف: “لم نتلق أبداً أي شكاوى ولدينا جيران ألمان أقرب كثيراً ربما على بعد عشرة أمتار فقط”.