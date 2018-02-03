«التعليم» ترد على عدم توظيف خريجي كليات الحاسب الآلي

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، إن “الحاسب الآلي لغة العصر، إلا أن الوزارة ليس لديها حلول توظيفية لجميع خريجيه”.

وأضاف، خلال مداخلة على برنامج “يا هلا”، أن “الوزارة ليست جهة توظيف لجميع خريجي الكليات، وليس أمامها سوى أن تأخذ احتياجاتها من خريجي الحاسب الآلي، وأن الوزارة ليس لديها حلول لخريجي الحاسب الآلي، سوى أن تأخذ منهم وفق الفرص المتاحة للتوظيف”.

وأشار إلى أن ‏موضوع رفع الاحتياج وتكثيف عدد الحصص، أمور تتعلق باستراتيجيات التعليم وخطط المناهج، وليس من السهولة بأن تقر بشكل سريع.

جاء ذلك رداً على عدم توظيف خريجي كليات الحاسب الآلي، وزيادة أعدادهم عاماً بعد عام، عن حاجة سوق العمل، الذي طرح في برنامج “ياهلا”، اليوم السبت.