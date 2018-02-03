10 فوائد مهمة للرمان.. تعرَّف عليها

1- يقلل تناول بذور الرمان من التهاب المفاصل؛ لأنها مصدر جيد لمضادات أكسدة تسمى فلافونولز، والتي تعمل كعوامل مضادة للالتهابات في الجسم.

2- يعزز الرمان صحة القلب، بسبب احتوائه على مضادات أكسدة قوية تزيد من نشاط الكوليسترول الجيد وتعطل الدهون المؤكسدة الضارة، وبالتالي تقلل من خطر تصلب الشرايين.

3- تحد بذور الرمان من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا؛ حيث تحتوي على بعض المكونات التي تمنع انتشار الخلايا السرطانية وتحفز موتها.

4- بذور الرمان مفيدة لمرضى السكري، بسبب احتوائها على أحماض مضادة للسكري. كما أن بها مضادات أكسدة تساعد في الوقاية من داء السكري من النوع الثاني.

5- تساعد بذور الرمان في مكافحة الالتهابات والأضرار التأكسدية الناجمة عن الجذور الحرة.

6- تعمل بشكل رائع على تعزيز اللثة وربط الأسنان الفضفاضة.

7- فعالة في مكافحة البكتريا الموجودة في الفم؛ لأن بها خصائص مضادة للميكروبات.

8- تعزز من صحة الجهاز الهضمي؛ لأن بها فيتامينات B المركبة، التي تساعد الجسم على تحويل الدهون والبروتين والكربوهيدرات إلى طاقة. كما أنها تحتوي على ألياف ضرورية لعملية الهضم.

9- يساعد تناول بذور الرمان في إنقاص الوزن وتحفيز خسارة الدهون بسبب احتوائها على الألياف.

10- تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز جهاز المناعة بسبب احتوائها على مضادات أكسدة تكافح البكتريا والفيروسيات المختلفة التي تسبب الأمراض.

11- يعتبر الرمان منشطًا جنسيًا له آثار إيجابية بالنسبة لضغط الدم والمزاج؛ حيث يزيد من ضغط الدم بما يعالج العجز الجنسي. كما يزيد من إفراز هرمون التستيرون الذي يزيد من الرغبة الجنسية.