امرأة تلد «قيصريًا» بعد أن فارقت الحياة بـ 3 ساعات

تواصل – وكالات:

في عملية نادرة الحدوث، وضعت امرأة بريطانية مولودتها بعد أن فارقت الحياة بثلاث ساعات؛ بسبب سكتة قلبية ألمت بها فجأة، وفق صحيفة ” تلغراف البريطانية”.

المفارقة الأكثر غرابة أن المولودة خرجت للحياة قبل موعد ولادتها المقرر بـ10 أسابيع، حيث تم إنقاذ جنين غير مكتمل النمو.

وذكرت الصحيفة أنَّ الأم إيما أولوبايو (41 عامًا) التي تسكن في مدينة ليستر وسط بريطانيا، فارقت الحياة ولم ينجح المسعفون الذين حاولوا على مدار أكثر من ساعة في إنقاذها.

وعقب وفاة الأم بدقائق حاول المسعفون إجراء عملية قيصرية فريدة من نوعها، بغية إنقاذ جنين غير مكتمل النمو، قبل موعد ولادته المقرر بـ10 أسابيع.

وقال الزوج الذي يدعى إيمانويل أولوبايو (34 عامًا): إنَّ زوجته كانت طبيعية تمامًا إلا أنَّ حادثًا مفاجئًا وقع لها وتعرّضت لضيق في التنفس، ثم سقطت على الأرض.

وأضاف وفق الصحيفة: “كان المشهد سرياليًا، ابنتي المولودة فوق الأريكة، والأم جثة هامدة ممددة على الأرض. الأمر كان أشبه بالكابوس”.

وتبيَّن أنَّ الزوجة كانت تعاني من عيب خلقي في القلب، ضاعفت تداعيات الحمل من خطورته، مما أدَّى إلى الوفاة.

وكانت السيدة ترغب في الإنجاب سريعًا بعد زواجها بسبب تقدمها في السن، وخشيتها من ضياع فرصة الأمومة، غير عابئة بأي أمور أخرى.

وأطلق الزوج على طفلته اسم “أرثيا”، ومكث إلى جانبها أسابيع طويلة إلى أن خرجت من قسم العناية المكثفة مطلع فبراير الجاري.