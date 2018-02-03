شجرة نادرة بالمملكة تنتج عطراً فاخراً وتعالج الأمراض الجلدية (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

شجرة نادرة بالمملكة تنتج عطراً فاخراً وتعالج الأمراض الجلدية (فيديو)

0

 

تواصل – فريق التحرير:

باتت شجرة “البيشم” النادرة في المملكة، والموجودة فقط بأودية الطائف مهددةً بالانقراض؛ إذ تم استهدافها تجارياً بجذِّ أغصانها وبيعها لمصانع الورد بالطائف.

وبحسب تقرير بثته قناة “الإخبارية”، فإن “البيشم” تم اكتشافها بالصدفة من جانب أهالي الطائف، وتستخدم في إنتاج أفخر أنواع العطور، فضلاً عن استخدام قشورها كعلاج للأمراض الجلدية.

وشجرة “البيشم” تنتمي إلى فصيلة البخوريات، وتنمو في الجبال الحارة بأودية شرق مكة المكرمة بفعل الأمطار، وتعتبر منطقة تمركزها قليلة جداً، حيث تتركز في مساحة لا تتجاوز الـ40 كلم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عسير.. التحقيق مع مقاول قطع أشجار «العرعر» المهددة بالانقراض

عسير.. التحقيق مع مقاول قطع أشجار «العرعر» المهددة بالانقراض

شاهد.. جَمَال شجرة «تابوبيا الوردية» المقرر استزراعها في الرياض

شاهد.. جَمَال شجرة «تابوبيا الوردية» المقرر استزراعها في الرياض

هل تعاني من «الجيوب الأنفية»؟.. إذن تجنب «العطور» لهذه الأسباب

هل تعاني من «الجيوب الأنفية»؟.. إذن تجنب «العطور» لهذه الأسباب

ضبط كميات كبيرة من الكريمات والعطور وأدوات التجميل التالفة بالمدينة (صور)

ضبط كميات كبيرة من الكريمات والعطور وأدوات التجميل التالفة بالمدينة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»
تقارير وحوارات

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»

المزيد
من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات
تقارير وحوارات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

المزيد
وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين
تقارير وحوارات

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

المزيد
ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟
تقارير وحوارات

ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>