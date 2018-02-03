شجرة نادرة بالمملكة تنتج عطراً فاخراً وتعالج الأمراض الجلدية (فيديو)

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باتت شجرة “البيشم” النادرة في المملكة، والموجودة فقط بأودية الطائف مهددةً بالانقراض؛ إذ تم استهدافها تجارياً بجذِّ أغصانها وبيعها لمصانع الورد بالطائف.

وبحسب تقرير بثته قناة “الإخبارية”، فإن “البيشم” تم اكتشافها بالصدفة من جانب أهالي الطائف، وتستخدم في إنتاج أفخر أنواع العطور، فضلاً عن استخدام قشورها كعلاج للأمراض الجلدية.

وشجرة “البيشم” تنتمي إلى فصيلة البخوريات، وتنمو في الجبال الحارة بأودية شرق مكة المكرمة بفعل الأمطار، وتعتبر منطقة تمركزها قليلة جداً، حيث تتركز في مساحة لا تتجاوز الـ40 كلم.