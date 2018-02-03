الأحوال المدنية: سجل الأسرة ليس من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، عن عدم أحقية المواطنة زوجة الأجنبي في استخراج كارت عائلة لها ولأبنائها للاستفادة من سجل الأسرة.

وأكدت الأحوال المدنية، في ردها على استفسار مواطنة سعودية بشأن استطاعة زوجة الأجنبي في استخراج كارت عائلة لها ولأبنائها، أن ذلك لايمكن.

جاء ذلك خلال استقبال الحساب الرسمي لـ”العناية بالعملاء” التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر “تويتر” لاستفسارات المواطنين

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت بالإنفوجراف، أن المستفيدات من “سجل الأسرة”، كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها.

يذكر أن سجلّ الأسرة للأمهات يسهم في الحد من إشكالية تعنّت بعض الآباء بالاحتفاظ بالوثائق الثبوتية للأبناء نتيجة الخلافات الأسرية، كما أنه يغني الأم من حمل الوثائق الثبوتية الأخرى التي توضح ارتباطها بالأبناء كشهادات الميلاد، فجميع البيانات مدونة بالسجل.