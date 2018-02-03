الأحوال المدنية: سجل الأسرة ليس من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

الأحوال المدنية: سجل الأسرة ليس من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي

الأحوال المدنية: سجل الأسرة ليس من حق المواطنة المتزوجة من أجنبي
0

تواصل – متابعات:

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، عن عدم أحقية المواطنة زوجة الأجنبي في استخراج كارت عائلة لها ولأبنائها للاستفادة من سجل الأسرة.

وأكدت الأحوال المدنية، في ردها على استفسار مواطنة سعودية بشأن استطاعة زوجة الأجنبي في استخراج كارت عائلة لها ولأبنائها، أن ذلك لايمكن.

جاء ذلك خلال استقبال الحساب الرسمي لـ”العناية بالعملاء” التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر “تويتر” لاستفسارات المواطنين

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قد أوضحت بالإنفوجراف، أن المستفيدات من “سجل الأسرة”، كل أم سعودية تحمل هوية وطنية ولديها أبناء مضافون في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها.

يذكر أن سجلّ الأسرة للأمهات يسهم في الحد من إشكالية تعنّت بعض الآباء بالاحتفاظ بالوثائق الثبوتية للأبناء نتيجة الخلافات الأسرية، كما أنه يغني الأم من حمل الوثائق الثبوتية الأخرى التي توضح ارتباطها بالأبناء كشهادات الميلاد، فجميع البيانات مدونة بالسجل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد 5 سنوات من الطلاق.. «ثلاثينية» محرومة من «حساب المواطن» بسبب الزوج

بعد 5 سنوات من الطلاق.. «ثلاثينية» محرومة من «حساب المواطن» بسبب الزوج

«الأحوال المدنية» تنفي وجود وظائف للنساء في الوقت الراهن

«الأحوال المدنية» تنفي وجود وظائف للنساء في الوقت الراهن

البداية من جدة.. «الأحوال المدنية» تبدأ في استقبال المواطنين بالفترة المسائية

البداية من جدة.. «الأحوال المدنية» تبدأ في استقبال المواطنين بالفترة المسائية

«الأحوال المدنية»: سحب الجنسية من مقيم لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة

«الأحوال المدنية»: سحب الجنسية من مقيم لحصوله عليها بطريقة غير مشروعة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»
تقارير وحوارات

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»

المزيد
من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات
تقارير وحوارات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

المزيد
وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين
تقارير وحوارات

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

المزيد
ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟
تقارير وحوارات

ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>