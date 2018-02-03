المملكة تخرج من قائمة الـ10 الأوائل عالميا في مرض السكري

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كشف مسؤول ملف السكري بوزارة الصحة الدكتور محمد الحربي، عن خروج المملكة من قائمة الدول الـ10 الأوائل عالميا في الإصابة بمرض السكري، بعد أن كانت ضمن القائمة طوال السنوات الماضية.

وفقا لوزارة الصحة، فإن المملكة كانت ضمن القائمة طوال السنوات الماضية، إلا أن أطلس الاتحاد العام للسكري للعام الماضي خلا من اسم المملكة.

وأوضح الدكتور محمد الحربي وفقا لـ”عكاظ”، أن أطلس الاتحاد العام للسكري للعام الماضي خلا من اسم المملكة، وذلك بعد أن انخفضت نسبة إصابة السعوديين من كبار السن بالسكري إلى 50%

وحذر الحربي من ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري لدى الأطفال، خاصة من يعانون من السمنة، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع جامعة واشنطن الأمريكية أكدت أن نسبة السكري عند السعوديين من 15 عاما فما فوق تصل إلى 14.6%.

وبين أن الإحصاءات أكدت أن 40% من الأطفال في المدارس لديهم سمنة، وجميعهم معرضون للإصابة بالسكري.