المملكة تخرج من قائمة الـ10 الأوائل عالميا في مرض السكري

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

المملكة تخرج من قائمة الـ10 الأوائل عالميا في مرض السكري

المملكة تخرج من قائمة الـ10 الأوائل عالميا في مرض السكري
0

تواصل – متابعات:

كشف مسؤول ملف السكري بوزارة الصحة الدكتور محمد الحربي، عن خروج المملكة من قائمة الدول الـ10 الأوائل عالميا في الإصابة بمرض السكري، بعد أن كانت ضمن القائمة طوال السنوات الماضية.

وفقا لوزارة الصحة، فإن المملكة كانت ضمن القائمة طوال السنوات الماضية، إلا أن أطلس الاتحاد العام للسكري للعام الماضي خلا من اسم المملكة.

وأوضح الدكتور محمد الحربي وفقا لـ”عكاظ”، أن أطلس الاتحاد العام للسكري للعام الماضي خلا من اسم المملكة، وذلك بعد أن انخفضت نسبة إصابة السعوديين من كبار السن بالسكري إلى 50%

وحذر الحربي من ارتفاع نسبة الإصابة بالسكري لدى الأطفال، خاصة من يعانون من السمنة، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع جامعة واشنطن الأمريكية أكدت أن نسبة السكري عند السعوديين من 15 عاما فما فوق تصل إلى 14.6%.

وبين أن الإحصاءات أكدت أن 40% من الأطفال في المدارس لديهم سمنة، وجميعهم معرضون للإصابة بالسكري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نظارات ذكية ليست للترفيه فقط.. مفيدة لمرضى السكري والسمنة

نظارات ذكية ليست للترفيه فقط.. مفيدة لمرضى السكري والسمنة

قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة

قليل من القرنفل يحمي من السكري والبدانة

ماذا يعني ظهور «بقع سوداء» على الأظافر؟

ماذا يعني ظهور «بقع سوداء» على الأظافر؟

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقي الأمهات من مرض خطير

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقي الأمهات من مرض خطير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»
تقارير وحوارات

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»

المزيد
من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات
تقارير وحوارات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

المزيد
وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين
تقارير وحوارات

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

المزيد
ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟
تقارير وحوارات

ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>