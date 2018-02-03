الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

محاكمة «مواطن» تكشف مخططاً لتصفية القضاة

بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

2

تواصل – متابعات:

وجه المختص في الشأن الاقتصادي ناصر القرعاوي نصيحة هامة إلى كلَّ مَن لديه رغبة في شراء سكن في الوقت الحالي، مفادها بعدم الشراء في الوقت الحاضر وذلك لأن أسعار العقارات تتجه عما قريب إلى انخفاض كبير بعد تدخل الدولة وبقوة لحل أزمة الإسكان في المملكة.

وبين “القرعاوي” في حديثه لبرنامج “mbc في أسبوع”، أن برامج وزارة الإسكان بدأت تخرج إلى النور، والعقارات في مرحلة تراجع قسري، وأصحابها سيجدون بضاعتهم كاسدة، مع اهتمام الدولة بتوفير السكن للشباب.

وقال القرعاوي “إن على ملاك العقارات الكبيرة النزول للأسعار الحقيقية للسوق، وضرورة الاستيعاب بأن المرحلة الحالية هي مرحلة بيع، مطالباً وزارة الإسكان بتحرير سعر الأرض، من خلال ربطها بالتملك وليس بالقرض؛ نظراً لأن المواطن لديه رغبة كبيرة في أن يتحرر من الانتظار لسنوات أطول”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

21 مليارا لإسكان العسكريين.. وبرنامج لدعم متعثري «الإيجارات»

21 مليارا لإسكان العسكريين.. وبرنامج لدعم متعثري «الإيجارات»

«الإحصاء»: انخفاض جديد في أسعار العقارات للقطاع السكني

«الإحصاء»: انخفاض جديد في أسعار العقارات للقطاع السكني

إنفوجرافيك.. أهم مخالفات المكاتب العقارية

إنفوجرافيك.. أهم مخالفات المكاتب العقارية

غداً.. «الإحصاء» تعلن الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الأخير من 2017

غداً.. «الإحصاء» تعلن الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الأخير من 2017

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»
تقارير وحوارات

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»

المزيد
من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات
تقارير وحوارات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

المزيد
وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين
تقارير وحوارات

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

المزيد
ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟
تقارير وحوارات

ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>