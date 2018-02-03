بالفيديو.. خبير اقتصادي ينصح بعدم شراء عقارات في الوقت الحالي ويوضح الأسباب

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وجه المختص في الشأن الاقتصادي ناصر القرعاوي نصيحة هامة إلى كلَّ مَن لديه رغبة في شراء سكن في الوقت الحالي، مفادها بعدم الشراء في الوقت الحاضر وذلك لأن أسعار العقارات تتجه عما قريب إلى انخفاض كبير بعد تدخل الدولة وبقوة لحل أزمة الإسكان في المملكة.

وبين “القرعاوي” في حديثه لبرنامج “mbc في أسبوع”، أن برامج وزارة الإسكان بدأت تخرج إلى النور، والعقارات في مرحلة تراجع قسري، وأصحابها سيجدون بضاعتهم كاسدة، مع اهتمام الدولة بتوفير السكن للشباب.

وقال القرعاوي “إن على ملاك العقارات الكبيرة النزول للأسعار الحقيقية للسوق، وضرورة الاستيعاب بأن المرحلة الحالية هي مرحلة بيع، مطالباً وزارة الإسكان بتحرير سعر الأرض، من خلال ربطها بالتملك وليس بالقرض؛ نظراً لأن المواطن لديه رغبة كبيرة في أن يتحرر من الانتظار لسنوات أطول”.