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ارتفاع أسعار الوقود في 3 دول خليجية

ارتفاع أسعار الوقود في 3 دول خليجية
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تواصل – متابعات:

ارتفعت أسعار الوقود المحلية مع بداية شهر فبراير الجاري في ثلاث دول خليجية هي الإمارات وقطر وعُمان، مقارنة بشهر يناير الماضي.

وتأتي تلك الزيادات اعتماداً على تغيرات أسعار الوقود في الأسواق العالمية، حيث تُحتسب أسعار الوقود تبعاً للسعر العالمي للنفط ويتم وفقاً له تعديل أسعار المشتقات المحلية كل شهر.

والجدول التالي يوضح أسعار الوقود للتر الواحد في الدول الثلاث:

الدولةبنزين 95بنزين 91الديزل
الإماراتبـ2.36 درهم2.17 درهم2.49 درهم
عمان0.218 ريال0.207 ريال 0.244 ريال
قطر1.90 ريال1.85 ريال1.85 ريال

 

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