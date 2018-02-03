ارتفاع أسعار الوقود في 3 دول خليجية

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ارتفعت أسعار الوقود المحلية مع بداية شهر فبراير الجاري في ثلاث دول خليجية هي الإمارات وقطر وعُمان، مقارنة بشهر يناير الماضي.

وتأتي تلك الزيادات اعتماداً على تغيرات أسعار الوقود في الأسواق العالمية، حيث تُحتسب أسعار الوقود تبعاً للسعر العالمي للنفط ويتم وفقاً له تعديل أسعار المشتقات المحلية كل شهر.

والجدول التالي يوضح أسعار الوقود للتر الواحد في الدول الثلاث: