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جمرك الحديثة يُحبط 3 محاولات لتهريب كبتاجون.. مخبأة بطرق غريبة

جمرك الحديثة يُحبط 3 محاولات لتهريب كبتاجون.. مخبأة بطرق غريبة
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تواصل – واس:

تمكن جمرك الحديثة إحباط 3 محاولات لتهريب 119,947 حبة من حبوب الكبتاجون , كانت مُخبأة داخل مركبات قدِمت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة ابراهيم العنزي, أنه تم إحباط تلك الكميات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها, حيث قدِمت للجمرك أولاً مركبة خاصة, وأثناء إنهاء إجراءات التفتيش اللازمة عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 73,410 حبوب, كانت مخبأة داخل جسور التثبيت للصدام الأمامي الخاص بالمركبة, فيما تم إحباط محاولة أخرى لتهريب حبوب “الكبتاجون” بلغت 5,537 حبة, كانت مخبأة داخل حقيبة سفر خاصة بأحد المسافرين, وذلك بوضعها داخل طبقة من القماش بأرضية الحقيبة ووضع الملابس عليها لغرض التمويه.

وحول المحاولة الثالثة التي تم إحباطها, أفاد العنزي أنه عُثر على كمية بلغت 41,000 حبة كبتاجون, كانت مخبأة بطريقة فنية داخل عمود دوران خاص بأحدى الشاحنات القادمة للجمرك, وذلك بعد فك العمود ووضع الحبوب بداخله وإعادة تركيبه, مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.

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