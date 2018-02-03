«الخطوط السعودية» تطلق خدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة قبل المغادرة بـ48 ساعة

تواصل – واس:

أطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية، خدمة جديدة للضيوف المسافرين على رحلاتها بحجوزات، موضحة أنها تتمثل في إمكانية إصدار بطاقات صعود الطائرة عبر قنوات الخدمة الذاتية الإلكترونية، قبل موعد الرحلة بـمدة أقصاها 48 ساعة، وذلك بدءاً من أمس الخميس 15 جمادى الآخر 1439هـ الموافق 1 فبراير 2018م، بعد أن كان الحد الأقصى قبل الموعد بـ 24 ساعة وتم تقديمها 24 ساعة أخرى كميزة لمستخدمي الخدمات الإلكترونية.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات وتسهيل إجراءات السفر، وتحفيز الضيوف على استخدام الوسائل التقنية الحديثة التي تم توفيرها والمتمثلة في الموقع الإلكتروني (www.saudia.com) وتطبيقات الأجهزة الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية ، كما تهدف إلى تخفيف الضغط على منصات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات وبالتالي توفير وقت وجهد الضيوف.

وأوضح مساعد المدير العام المتحدث الرسمي للخطوط السعودية المهندس عبدالرحمن الطيب، أنه من منطلق حرص الناقل الوطني على تحسين وتطوير الخدمات وتسهيل إجراءات السفر للضيوف، يتم تحديث الأنظمة والبرامج الآلية بشكل مستمر والعمل على إضافة المزيد من الخدمات، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تم اعتمادها بناء على الإحصاءات التي تؤكد ارتفاع أعداد الضيوف الذين ينجزون الحجوزات وإجراءات السفر عبر القنوات الإلكترونية.

وأضاف أن بإمكان الضيوف الاستفادة من الخدمة الجديدة وإصدار بطاقات صعود الطائرة من خلال إنهاء إجراءات السفر عبر القنوات الذاتية كالموقع الإلكتروني , وتطبيقات الأجهزة الذكية لجميع رحلات “السعودية” الداخلية والدولية باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يمكن إصدار البطاقة عبر منصات الخدمة في المطارات للرحلات المغادرة خلال 24 ساعة فقط، كما يتم قبول الأمتعة المعاينة قبل 6 ساعات من موعد الإقلاع المجدول.

وأكد المهندس الطيب أن “الخطوط السعودية” تعمل على التطوير الدائم لمنظومة خدماتها واستحداث كل ما هو جديد في عالم صناعة النقل الجوي وفقاً لمنظور إبداعي يستقطب كل أنواع الدعم والمساندة الآلية والتقنية والبشرية, وذلك لتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية , وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات بما يفوق التوقعات باعتبار أن الخدمة هي مفتاح النجاح لتأكيد أن “السعودية” ناقل جوي رائد ومتطور وملتزم بأعلى معايير الجودة.

يذكر أن القنوات الإلكترونية لـ “السعودية” تقدم باقة من الخدمات المتكاملة , التي تمكن الضيوف من إنجاز جميع الخدمات الالكترونية لإجراءات السفر بدءاً من استعراض جدول الرحلات , وتنفيذ الحجز , ودفع قيمة التذكرة وإصدارها , واختيار المقعد والوجبة , وإصدار بطاقة صعود الطائرة , وإلغاء الحجز أو تغييره , ودفع رسوم العفش المصاحب الإضافي , وكذلك ترقية درجة السفر لأعضاء الفرسان , وغيرها من الخدمات التي تمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات والحصول على جميع الخدمات إلكترونياً بيسر وسهولة.