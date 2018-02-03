عمل أمني شامل.. هكذا يرصد أمن الطرق مخالفات المتهورين الخطيرة (فيديو)

تواصل – الرياض:

كشف تقرير أذاعته قناة “الإخبارية” بعض الحالات التي تم ضبطها من قبل رجال ‏أمن الطرق، والتي تضمنت التجاوز على الأكتاف “الخط الأصفر”، ‏ واستخدام الجوال أثناء القيادة، ‏والتهور والسرعة والمراوغة بين السيارات بما يخالف الأنظمة.‏

وأوضح العقيد سعيد محمد القحطاني مدير شعبة السلامة بأمن الطرق، أن عمل الشعبة عمل أمني شامل يشمل العمل المروري أيضا، وهو ما ركّزت عليه جولة في الميدان لرصد بعض المخالفات الكبرى، والتي تم ضبطها بسيارات مجهزة بالتقنيات الحديثة لتصوير المخالفين.

ورصد التقرير ضبط وإيقاف سيارة ارتكبت مخالفة تجاوز الخط الأصفر، حيث تبين أيضا أن قائدها كان مسرعًا ولم يستخدم حزام الأمان، فيما ضُبط قائد سيارة أخرى كان منشغلا باستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وثالث مارس المراوغة بين السيارات والتهور في القيادة.

وأكد العقيد القحطاني أن تلك المخالفات خطيرة وتُعرِّض سلامة قائد السيارة ومن حوله للخطر، ما ينتج عنها حوادث مميتة، كما أن مرتكب مخالفة المراوغة يحال لهيئة الجزاءات المرورية، وتم تحرير مخالفات لقائدي السيارات الثلاث.