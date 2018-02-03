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مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري

مصادر: رسوم سنوية على إيجار الوحدات السكنية بدءا من العام الجاري
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تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة، عن أن وزارة الإسكان تعتزم فرض رسم سنوي على إيجار الوحدات السكنية، يدفعها المستثمرون والمُلّاك عند تجديد عقد الإيجار مع كل مستأجر.

وأوضح عضو شبكة برنامج “إيجار” عبدالرحمن السماري، أن الرسم سيكون بواقع 125 ريالاً خلال المرحلة الأولى في العام الحالي 2018، ومن ثم سترتفع إلى 250 ريالاً خلال السنوات المقبلة.

وقال، خلال دورة نظمها المعهد العقاري أمس بجدة بعنوان “العقار برؤية متخصصة” إن الرسم سيكون مقابل الخدمات التي يقدمها برنامج “إيجار” والتي تضمن سلامة العلاقة بين أطراف العقد، وربطه مع برنامج “أبشر”.

واضاف السماري، أن الرسم سيتم تحصيله عبر مكاتب الوساطة العقارية عند إبرام العقود، وفقا لصحيفة “مكة”

وتابع عضو شبكة برنامج “إيجار”، أن إطلاق البرنامج سيكون إلى جانب الإيجار السكني مع إطلاق الشبكة خلال فبراير الحالي.

 

 

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بورصة تواصل

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