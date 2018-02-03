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هطول الأمطار يغلق طريق الهدا احترازياً بالطائف

هطول الأمطار يغلق طريق الهدا احترازياً بالطائف
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تواصل – الطائف:

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف، مساء اليوم الجمعة، تسببت في إغلاق إغلاق طريق الهدا “احترازيا” من قبل الجهات المختصة، تفاديًا لسقوط الصخور على عابري الطريق وقاصدي مكة المكرمة وجدة وتم تحويلهم إلى طريق السيل أو حرية الانتظار إلى أن يتم فتح الطريق أمام المسافرين والمتنزهين.

وشملت الأمطار أجزاء من المحافظة والمنطقة المركزية ومخطط الوسام، وأجزاء من جنوب الطائف والشفا ومنتزهات الوهط والوهيط وامتدت الأمطار إلى أسفل جبل الهدا.

وناشد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالطائف ناصر بن سلطان الشريف، المواطنين والمقيمين توخي الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار، وعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول.

يشار إلى أن النظام الآلي للإنذار المبكر للهيئة العامة للأرصاد قد حذّر من هطول أمطار متوسطة على مرتفعات الطائف الهدا والشفا، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تستمر من الساعة 12 ظهرًا وحتى التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

 

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