مصدر بـ«العمل»: يحق للأرامل والمتقاعدات استقدام سائقين وعمالة منزلية

تواصل – الرِّيَاض:

كشف مصدر مسؤول فِي وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة، أن حق فئة المتقاعدات والأرامل، استخراج تأشيرات لاستقدام السائقين، والعَمَالَة المنزلية، وعدم قصر ذلك على الموظفات، ومن تملكن سجلات تِجَارِيّة.

وأَضَافَ المصدر، أن فئة المتقاعدات والأرامل، يمكنهن استخراج تأشيرة سائق، مثل: الموظفات، ومالكات السجل التِجَارِيّ، وكل مَا تحتاجه هو الحصول على الشهادة البنكية، وهي بمثابة التعريف بالراتب، شريطة أن تكون قيمة الشهادة البنكية لا تقل عن القسيمة المالية لرسوم التأشيرات، وتقديمها عند رفع الطلب إِلِكْتُرُونِيّاً إِلَى وَزَارَة العمل، وَفْقاً لـ”المَدِينَة”.

وَأَكَّدَت إحدى الرائدات المصرفيات، فِي أحد البنوك أنه يتم بالفعل استقبال طلبات إِصْدَار شهادات بنكية؛ لتسهيل استخراج التأشيرات، التي تحتاجها النساء.