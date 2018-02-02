أنثى «نمر» تلقي بنفسها أمام منزل لتلقي العلاج (فيديو)

تواصل – وكالات:

خرجت أُنْثَى نمر من بيئتها البرية إِلَى إحدى القرى للحصول على مساعدة من القرويين بعدما أصيبت بآلام مبرحة فِي لثتها وأنيابها، حيث قطعت أُنْثَى النمر، وهي واحدة من 500 من النمور السيبيرية النادرة التي تعيش شرقي روسيا، مسافة كبيرة للوصول إِلَى أحد المنازل وارتمت أمامه بعد أن أضناها التعب والألم.

وعلى غير عادة هذا النوع من النمور التي تتحاشى الاحتكاك مع البشر، فقد توجهت هذه الأُنْثَى الهزيلة إِلَى القرية بِسَبَبِ آلامها الفموية المبرحة.

وقَالَت غالينا تسيمانو التي تعيش فِي قرية سولونتسوفي النائية، بأن جارها اتصل بالطوارئ بعدما استيقظ صَبَاحاً وشاهد أُنْثَى النمر على باب منزله.

ولدى وصول فريق مختص بالتعامل مع النمور إِلَى المكان، تبين للمنقذين بأن أُنْثَى النمر تُعَانِي من آلام شديدة فِي اللِّثَة، وأن بعض أنيابها كانت مفقودة، بِحَسَبِ صَحِيفَة ديلي ميل البريطانية.

مِنْ جِهَتِه قَالَ سيرغي أراميليف، مدير مركز العناية بالحيوانات المفترسة لصَحِيفَة سايبيريان تايمز: “لقد تصرفت أُنْثَى النمر بشكل مسالم، وكان يبدو عليها الإرهاق والوهن. بعد نقلها إِلَى مركز بيطري تبين بأن حالتها خَطِيرَة وبحاجة إِلَى إِجْرَاء فوري”.

وأَضَافَ أراميليف، بأن إِصَابَات أثنى النمر لم تكن بِسَبَبِ الصيادين؛ إذ لم يظهر على جسدها أَيْ إِصَابَات من سلاح ناري، حيث تخضع للرعاية حَالِيّاً فِي مركز بيطري قرب العاصمة موسكو، وينتظر الأطباء تحسن حالتها الصحية حتى يتَمَكَّنوا من تخديرها وإجراء عملية جراحية فِي فمها.