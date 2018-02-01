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تكريم الإدارات التعليمية المتميزة في الانضباط المدرسي الخميس المقبل

تكريم الإدارات التعليمية المتميزة في الانضباط المدرسي الخميس المقبل
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تواصل- واس:

أعلن وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري، أنه سيتم تكريم الإدارات التعليمية المتميزة في الانضباط المدرسي ضمن حفل جائزة التعليم للتميز الخميس القادم، وذلك بواقع 10 إدارات تعليمية للبنين، و 10 إدارات تعليمية للبنات تم اختيارها بناء على تميزها في تثبيت الغياب خلال الفترات المستهدفة في العام الدراسي الماضي 1437 / 1438هـ.

وبيّن الدكتور الجابري أن هذا التكريم يأتي امتداداً لتوجيه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى العام الماضي لجميع إدارات التعليم بتنفيذ خطة الانضباط المدرسي والإجراءات التي تسهم في تحقيق أهدافها وتحفيز الإدارات والمكاتب والمدارس التي تتميز في تنفيذها طوال العام الدراسي، ليكون الانضباط الذاتي قيمة يتصف بها جميع الطلاب والطالبات في المملكة.

وأضاف أن جميع أيام العام الدراسي مستهدفة ومتابعة عن طريق اللجنة المركزية للانضباط المدرسي من خلال زيارات ميدانية لجميع الإدارات التعليمية ومن خلال متابعة التقارير اليومية للانضباط مما حقق ارتفاعاً كبيراً في نسب إدخال وتثبيت الغياب لجميع الإدارات وتشجيع البرامج التي تقدم لتحقيق قيمة الانضباط في جميع المدارس.

من جهته أوضح أمين اللجنة المركزية للانضباط علي الخبراني، أن هذا التكريم يعزز التنافس الإيجابي بين الإدارات التعليمية المتميزة ويحفز بقية الإدارات التعليمية الأخرى لرفع نسبها في الانضباط المدرسي، مؤكدا عمل الإدارات التعليمية على تنفيذ الإجراءات ومتابعة الغياب، والاهتمام بحضور الطلاب والطالبات، والرفع من مؤشرات الانضباط في جميع المدارس، وإدخال الغياب وتثبيته في برنامج نور، ليتم متابعة الانضباط من خلاله ومعرفة مقدار التحسن في التقيد بالتعليمات من حيث ارتفاع نسبة التثبيت وانخفاض الغياب.

وأبان الخبراني أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من خطة الانضباط بنهاية العام الدراسي 1437_1438هـ ونظراً لما قدمته إدارات التعليم من جهود في تنفيذها, رأت اللجنة المركزية للانضباط برئاسة الدكتور الجابري بأن يكون هذا التكريم حافزاً للإدارات التي تميزت في تنفيذ إجراءات الخطة، لذا تم اختيار الإدارات التعليمية المتميزة من قطاع البنين وقطاع البنات بناءً على نسبة إدخال وتثبيت الغياب في نظام نور خلال الفترات المستهدفة للعام الماضي.

يذكر أن الإدارات العشر المتميزة في تعليم البنين هي إدارات تعليم بيشة، جدة، الزلفي، عنيزة، الغاط، القصيم، القنفذة، المجمعة، المخواة، المذنب, أما إدارات تعليم البنات المتميزة فكانت من نصيب تعليم بيشة، جدة، الزلفي، عنيزة، الغاط، القصيم، القنفذة، المجمعة، النماص، وجاء إعلانها كإدارات متميزة دونما تحديد مراكز إدارة عن أخرى، ووفق آلية اعتمدت على كونها إدارات حققت المعايير اللازمة للانضباط المدرسي.

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