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مصادر: فرض رسوم سنوية على رخصة قيادة السيارة

مصادر: فرض رسوم سنوية على رخصة قيادة السيارة
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر أن الإدارة العامة للمرور تدرس تطبيق رخص السير الإلكترونية وتعديل مدة سريانها لتكون سنوية، وإيجاد الحلول اللازمة المتعلقة بالرسوم والغرامة المقرة في حال تأخير التجديد الآلي لها بعد تعميم محطات الفحص الفني على مستوى المملكة.

وستقوم إدارات المرور بمشاركة مع شركة نجم، في تنظيم ورشة عمل لرفع مستوى مباشرة الحوادث المرورية وزيادة مستوى التنسيق، ومعالجة بعض الإجراءات التى لها تأثير سلبي على مباشرة الحوادث، وتقوم بتسجيل مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين بشكل آلي على المركبات التى لا يتوافر لديها تأمين وذلك عند تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري، طبقاً لـ “عكاظ”.

وتتولى ادارة المرور تفعيل ضبط مخالفة عدم وجود وثيقة التأمين من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة عليها بحيث يتم التحقق، وفي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقا بأنظمة المرور على المركبة لحظة ارتكاب المخالفة فسيقوم نظام المرور آليا بإضافة مخالفة أخرى عليها تحت الرمز (عدم وجود وثيقة تأمين) ضمن سجل نفس المخالفة المرورية بحيث يكون الحد الأدنى الفاصل بين تسجيل مخالفتين لعدم وجود تأمين 72 ساعة.

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