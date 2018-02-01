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توقعات الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 4 مناطق وسماء غائمة بالمرتفعات

توقعات الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 4 مناطق وسماء غائمة بالمرتفعات
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، نجران ) فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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