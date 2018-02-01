بعد ساعات من القبض على الشاب.. ضبط فتاة «مقطع شارع الفن»

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قال المتحدث الأمني باسم منطقة عسير سعد ثابت ‘‘إن قوات الأمن ألقت القبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو في شارع الفن، بعد ساعات من القبض على الشاب، الذي كان معها في نفس المقطع، حيث ادعى أنها شقيقته‘‘.

وكانت فتاة وشاب قد ظهرا بمقطع فيديو وهما يتراقصان في شارع الفن بعسير، وأثار المقطع حفيظة الكثيرين، مطالبين بمعاقبتهما.

وأوضح “ثابت” أنه عقب انتشار المقطع ّ وجه أمیر منطقة عسیر بالقبض على الشاب والفتاة والتحقیق معھما وتحويلھما للنیابة العامة، فتم القبض على الشاب أولا، وھو مواطن في العقد الرابع من العمر، كما تم أيضا القبض على الفتاة الیوم (الخمیس)، والتحفظ علیھا، بعد أن استفز المقطع الكثیرين، لأن المجتمع في المملكة مجتمع محافظ، وقبلي، يتمیز بعاداته وتقالیده، وأعرافه وآدابه.

وأشار إلى أن الشاب ادّعى أن الفتاة شقیقته، وأن الجھات المختصة ستحقق في صحة الأمر، وردّا على القائلین بأن الواقعة لا تستحق ما أثیر حولھا، بأن اختلاف الآراء لا يغیّر من حقیقة الأمر، ولا من موقف المجتمع، وعندما تمارس حرياتك فلا أحد يعارضك، أما أن يرقص شاب وفتاة في مكان عام أمام المارة وبشكل يحاولان فیه استفزاز المجتمع، فالمجتمع لا يرضى بذلك.

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