تمديد فترة تحديث البيانات لشاغلي الوظائف التعليمية بنظام «نور»

تواصل – فريق التحرير:

حثَّت وَزَارَة التعليم جميع شاغلي الوظائف التعليمية فِي المدارس والمكاتب وإدارات التعليم، وجهاز الوَزَارَة إِلَى المُبَادَرَة بتحديث بياناتهم على نظام “نور”.

وأَعْلَنَتِ الوَزَارَة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، تأجيل إِغْلَاق الخدمات على النِّظَام إِلَى 29 – 05 – 1439هـ؛ نَظَراً لكثرة طلبات تمديد الفترة، وَحَتَّى يتَمَكَّن الجميع من تحديث بياناتهم.

وَأَكَّدَت الوَزَارَة، أنه سيتم استكمال الإِجْرَاءَات الإدارية بعد التاريخ المذكور لمن لم يحدث بياناته مع الجهات ذات الاختصاص.