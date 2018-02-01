وزير بريطاني يتقدم باستقالته لتأخره دقيقتين عن جلسة «مجلس اللوردات»

تواصل – وكالات:

تقدم وزير الدولة للتنمية الدَّوْلِيَّة البريطاني اللورد مايكل بيتس، باستقالته لرئيسة الوزراء البريطانية بعد تأخره لمدة دقيقتين عن بدء جلسة لمجلس اللوردات البريطاني، والتي كان مدرجاً فِي جدول أَعْمَالها أن يرد على سؤال مقدم للحُكُومَة.

وعبّر بيتس عن اعتذاره الشديد إِلَى البارونة ليستر لديسورتسي التي تقدمت بالسؤال؛ وَلِذَلِكَ لعدم تواجده للرد على سؤالها حول مسألة وصفها بالمُهِمَّة جداً، مُوَضِّحاً أنه دأب لمدة 5 سنوات على الرد على أسئلة اللوردات ممثلاً للحُكُومَة؛ ولذا فعليه أن يلتزم بأعلى معايير التقدير والاحترام للمجلس، عند أداء عمله.

وبرغم أن تأخر بيتس عن الحضور فِي بداية الجلسة لم يزد على دقيقتين، فإنه قَالَ: ‘‘إنه شَعَرَ بالخجل الشديد لعدم حضوره فِي الوقت المحدد، وإنه سيتقدم باستقالته إِلَى رئيسة الوزراء فِي الحال‘‘.

وأَعْلَنَت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لاحقاً رفضها الاستقالة التي تقدم بها اللورد مايكل بيتس وزير الدولة للتنمية الدَّوْلِيَّة، على خلفية تأخره لمدة دقيقتين عن بدء جلسة مجلس اللوردات.