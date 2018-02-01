«التعليم» تحدد آلية الاستفادة من موظفيها الحاصلين على الدكتوراه والماجستير

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تواصل – فريق التحرير:

وافق نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن محمد العاصمي، على مَا خرجت به اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية بِشَأْنِ الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير فِي قطاعات الوَزَارَة المحتاجة لخدماتهم.

ونص رأي اللجنة المشكلة، حسبما أَوْضَحَ بيان نشره متحدث التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه فِي “تويتر”، على أنه وَفْقَ مَا ورد فِي الباب الخامس من ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وآلياتها بِشَأْنِ تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل فِي جهاز الوَزَارَة أن تكون خدمته فِي التعليم 12 سنة فأكثر منها 4 سنوات على الأقل فِي المجال الإشرافي.

وترى اللجنة أن تعادل درجة الدكتوراه أربعة أعوام خدمة فِي الإشراف بإدارات التعليم وتعادل درجة الماجستير خدمة فِي الإشراف بعامين.

كما تضمن رأي اللجنة بأن تطبق هذه القاعدة على الحاصلين على درجة الدكتوراه المعتمدة من الجامعات السعودية أو الابتعاث، ويحق لإدارات العموم والأمانات والمراكز بجهاز الوَزَارَة أن تطلب من اللجنة المركزية للتشكيلات الإشرافية أن تستثنيها من هذه القاعدة إذا كانت لا تتناسب وضوابط التكليف لديها.

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