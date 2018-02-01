الدفاع المدني: 4 وسائل تدفئة قد تكون قاتلة.. هكذا تتجنبون خطرها

تواصل – فريق التحرير:

حثت المديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ المواطنين والمقيمين بزيادة الحذر والوعي، عند التعامل مع وسائل التدفئة؛ وَذَلِكَ بعد ملاحظة زيادة فِي عدد الحوادث المرتبطة بها خلال الأيام الماضية.

ونشر “الدِّفَاع الْمَدَنِيّ” عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنفوجرافاً يبين نصائح للتعامل بشكل صحيح مع هذه الأجهزة، مثل: مدفأة الكيروسين، والمدفأة الكهربائية، ومدفأة الزيت، علاوة على التدفئة بالحطب والفحم.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

أولاً: مدفأة الكيروسين: (تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز “الكيروسين”، والتأكد من وجود تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط).

ثانياً: المدفأة الكهربائية: (التأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء، عند سقوطها على جانب التهوية).

ثالثاً: مدفأة الزيت: (التأكد من وضعها فِي مكان مستقر؛ حَتَّى لا تسقط وينسكب الزيت على الأثاث).

رابعاً: التدفئة بالحطب والفحم: (إشعال الفحم خارج المنزل، وتجنب إِغْلَاق جميع الأبواب والنوافذ حَتَّى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل).