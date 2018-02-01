الدفاع المدني: 4 وسائل تدفئة قد تكون قاتلة.. هكذا تتجنبون خطرها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

قصة استشاري بلا دكتوراه وصل إلى منصب مهم.. التفاصيل كاملة

قصة استشاري بلا دكتوراه وصل إلى منصب مهم.. التفاصيل كاملة

باكستان تطلب مساعدة الإنتربول السعودي لاعتقال متهم بجريمة قتل

باكستان تطلب مساعدة الإنتربول السعودي لاعتقال متهم بجريمة قتل

ظهرا بمقطع فيديو.. أمير عسير يوجه بالقبض على شاب وفتاة رقصا معا بشارع الفن

ظهرا بمقطع فيديو.. أمير عسير يوجه بالقبض على شاب وفتاة رقصا معا بشارع الفن

الدفاع المدني: 4 وسائل تدفئة قد تكون قاتلة.. هكذا تتجنبون خطرها

الدفاع المدني: 4 وسائل تدفئة قد تكون قاتلة.. هكذا تتجنبون خطرها
0

تواصل – فريق التحرير:

حثت المديرية العَامَّة للدفاع المَدَنِيّ المواطنين والمقيمين بزيادة الحذر والوعي، عند التعامل مع وسائل التدفئة؛ وَذَلِكَ بعد ملاحظة زيادة فِي عدد الحوادث المرتبطة بها خلال الأيام الماضية.

ونشر “الدِّفَاع الْمَدَنِيّ” عبر حسابه بموقع “تويتر”، إنفوجرافاً يبين نصائح للتعامل بشكل صحيح مع هذه الأجهزة، مثل: مدفأة الكيروسين، والمدفأة الكهربائية، ومدفأة الزيت، علاوة على التدفئة بالحطب والفحم.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

أولاً: مدفأة الكيروسين: (تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز “الكيروسين”، والتأكد من وجود تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط).

ثانياً: المدفأة الكهربائية: (التأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء، عند سقوطها على جانب التهوية).

ثالثاً: مدفأة الزيت: (التأكد من وضعها فِي مكان مستقر؛ حَتَّى لا تسقط وينسكب الزيت على الأثاث).

رابعاً: التدفئة بالحطب والفحم: (إشعال الفحم خارج المنزل، وتجنب إِغْلَاق جميع الأبواب والنوافذ حَتَّى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل).

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اندلاع حريق بالكلية العلمية بجامعة بيشة.. ونقل 3 طالبات أصابهن «الخوف»

اندلاع حريق بالكلية العلمية بجامعة بيشة.. ونقل 3 طالبات أصابهن «الخوف»

الدفاع المدني: حريق بمحطة كهربائية شمال جدة أدى لانقطاع التيار

الدفاع المدني: حريق بمحطة كهربائية شمال جدة أدى لانقطاع التيار

5 نصائح لتضمن وظيفة جيدة تُرضي طموحك

5 نصائح لتضمن وظيفة جيدة تُرضي طموحك

«مدني تبوك»: متأهبون لمواجهة الثلوج.. وهذه نصيحتنا لكم

«مدني تبوك»: متأهبون لمواجهة الثلوج.. وهذه نصيحتنا لكم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»
تقارير وحوارات

في حواره مع «تواصل».. «الشريم» يكشف أسباب تجهلها الأسر عن وقوع فتياتها ضحايا «الابتزاز»

المزيد
من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات
تقارير وحوارات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

المزيد
وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين
تقارير وحوارات

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

المزيد
ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟
تقارير وحوارات

ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>