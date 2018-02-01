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إحالة 412 مخالفاً مرورياً إلى المستشفيات لمساعدة مقعدِي الحوادث (صور)

إحالة 412 مخالفاً مرورياً إلى المستشفيات لمساعدة مقعدِي الحوادث (صور)
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تواصل – الرياض

أحالت إدارة المرور بالمنطقة الشرقية 412 مخالفاً منذ بداية العام الحالي، من المخالفين الذين يرتكبون المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة, إلى المستشفيات لزيارة مقعدي الحوادث من ذوي الإقامة الدائمة بتلك المستشفيات، وذلك امتداداً للنتائج الإيجابية الملموسة التي تحققت من خلال ما ابتدأت به إدارة مرور المنطقة.

وتعمل إدارة المرور بالمنطقة على التنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة للتوسع وإرسال أكبر عدد من المخالفين لمراكز إعادة التأهيل على مستوى كافة محافظات المنطقة.

ويتم خلال البرنامج إلزام المخالفين والمتهورين في القيادة بدوام جزئي لإطعام المرضى المقعدين، وتلبية احتياجاتهم، وتقديم تقرير يومي شامل عن المرضى.

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