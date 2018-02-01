محكمة التنفيذ بمكة تُلزم شركة بدفع 5 ملايين ريال لـ50 موظفاً

تواصل – مكة المكرمة:

ألزمت الدائرة الخامسة في محكمة التنفيذ بمكة المكرمة شركة مقاولات بتسديد 5 ملايين ريال لـ50 موظفاً أجنبياً، تم الاستغناء عن خدماتهم بعد حرمانهم من رواتبهم 8 أشهر.

وأشعرت المحكمة، وفقاً لـ”المدينة”، الشركة بتنفيذ الأمر خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام، أو اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته في حال عدم التنفيذ.

جاء إلزام المحكمة للشركة بتسديد مستحقات الموظفين لتخلف ممثل الشركة عن جلستين قضائيتين رغم تبليغه بالمواعيد.

وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكة المكرمة، قد ألزمت الشركة بدفع أجور العمالة المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة، إضافة إلى إنهاء إجراءات سفرهم ودفع قيمة تذاكر سفرهم، إلا أن الشركة طلبت الاستئناف على الحكم، ولم يحضر ممثلها جلسات الاستئناف.