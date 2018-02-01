محكمة التنفيذ بمكة تُلزم شركة بدفع 5 ملايين ريال لـ50 موظفاً

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

قصة استشاري بلا دكتوراه وصل إلى منصب مهم.. التفاصيل كاملة

قصة استشاري بلا دكتوراه وصل إلى منصب مهم.. التفاصيل كاملة

باكستان تطلب مساعدة الإنتربول السعودي لاعتقال متهم بجريمة قتل

باكستان تطلب مساعدة الإنتربول السعودي لاعتقال متهم بجريمة قتل

«الضمان الصحي» يكشف تفاصيل وثيقة التأمين الموحدة وموعد تطبيقها

«الضمان الصحي» يكشف تفاصيل وثيقة التأمين الموحدة وموعد تطبيقها

«حساب المواطن»: صرف الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي

«حساب المواطن»: صرف الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي

محكمة التنفيذ بمكة تُلزم شركة بدفع 5 ملايين ريال لـ50 موظفاً

محكمة التنفيذ بمكة تُلزم شركة بدفع 5 ملايين ريال لـ50 موظفاً
0

تواصل – مكة المكرمة:

ألزمت الدائرة الخامسة في محكمة التنفيذ بمكة المكرمة شركة مقاولات بتسديد 5 ملايين ريال لـ50 موظفاً أجنبياً، تم الاستغناء عن خدماتهم بعد حرمانهم من رواتبهم 8 أشهر.

وأشعرت المحكمة، وفقاً لـ”المدينة”، الشركة بتنفيذ الأمر خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام، أو اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته في حال عدم التنفيذ.

جاء إلزام المحكمة للشركة بتسديد مستحقات الموظفين لتخلف ممثل الشركة عن جلستين قضائيتين رغم تبليغه بالمواعيد.

وكانت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكة المكرمة، قد ألزمت الشركة بدفع أجور العمالة المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة، إضافة إلى إنهاء إجراءات سفرهم ودفع قيمة تذاكر سفرهم، إلا أن الشركة طلبت الاستئناف على الحكم، ولم يحضر ممثلها جلسات الاستئناف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اليوم.. صرف أول راتب للموظفين وبدلات الغلاء بالأشهر الميلادية

اليوم.. صرف أول راتب للموظفين وبدلات الغلاء بالأشهر الميلادية

بسبب مديونية 1.5 مليون ريال لشركة صينية.. حكم بحبس مواطن في الرياض

بسبب مديونية 1.5 مليون ريال لشركة صينية.. حكم بحبس مواطن في الرياض

«الصحة» تُجمِّد التوظيف والنقل والندب

«الصحة» تُجمِّد التوظيف والنقل والندب

مصرف «الراجحي» يُقرِّر صرف 1000 ريال للموظفين بدل غلاء معيشة

مصرف «الراجحي» يُقرِّر صرف 1000 ريال للموظفين بدل غلاء معيشة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات
تقارير وحوارات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

المزيد
وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين
تقارير وحوارات

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

المزيد
ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟
تقارير وحوارات

ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟

المزيد
قصة فندق «الريتز».. من استضافة قمم عالمية إلى استعادة مليارات الدولة
تقارير وحوارات

قصة فندق «الريتز».. من استضافة قمم عالمية إلى استعادة مليارات الدولة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>