بالفيديو.. ماذا قال الوليد بن طلال في أول ظهور إعلامي؟

تواصل – الرياض:

في أول مقابلة له بعد خروجه من فندق “الريتز كارلتون” عقب التسوية المالية مع الجهات المختصة، أعاد الأمير الوليد بن طلال، التأكيد على ولائه لوطنه ثم خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

وعرض برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية مقتطفات من لقاء أجراه الإعلامي أحمد العرفج مع الوليد بن طلال، قال فيه الأمير الوليد بن طلال إنه نباتي، ومواظب منذ فترة طويلة على صيام يومي الاثنين والخميس، داعياً الجميع أن يصوموا مرتين في الأسبوع على الأقل.

وتحدّث “العرفج” خلال البرنامج عن كواليس اللقاء، مشيراً إلى أن الوليد وصف له علاقته بالحكومة بأنها “سمن على عسل”، مؤكداً دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان.

“العرفج” أشار إلى أن الوليد رفض رفضاً قاطعاً أن يتحدث حول ما جرى معه في “الريتز”، مشيراً إلى أنه متفائل.