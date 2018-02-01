سجنوه ظلماً 31 عاماً وعوَّضوه بـ75 دولاراً فقط بعد خروجه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

قصة استشاري بلا دكتوراه وصل إلى منصب مهم.. التفاصيل كاملة

قصة استشاري بلا دكتوراه وصل إلى منصب مهم.. التفاصيل كاملة

باكستان تطلب مساعدة الإنتربول السعودي لاعتقال متهم بجريمة قتل

باكستان تطلب مساعدة الإنتربول السعودي لاعتقال متهم بجريمة قتل

«الضمان الصحي» يكشف تفاصيل وثيقة التأمين الموحدة وموعد تطبيقها

«الضمان الصحي» يكشف تفاصيل وثيقة التأمين الموحدة وموعد تطبيقها

«حساب المواطن»: صرف الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي

«حساب المواطن»: صرف الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي

سجنوه ظلماً 31 عاماً وعوَّضوه بـ75 دولاراً فقط بعد خروجه

سجنوه ظلماً 31 عاماً وعوَّضوه بـ75 دولاراً فقط بعد خروجه
0

تواصل – وكالات:

يقولون «يا ما في السجن مظاليم»، غير أن الأمر بالنسبة لـ«لورنس مكيني» يدفعنا للقول «يا ما في السجن وخارجه مظاليم»، حيث حصل “مكيني” على 75 دولاراً (71 يورو) فقط، كتعويض عن ظلمه بـ31 عاماً قضاها في السجن، على جريمة لم يرتكبها.

وبحسب «سي إن إن» فإنه في أكتوبر من عام 1977، تعرضت امرأة من مدينة ممفيس بالولاية المذكورة للاغتصاب على يد رجلين اقتحما منزلها، وتعرفت فيما بعد على أحدهما قائلة إنه جارها لورنس، وثبتت الإدانة عليه وحكم بـ115 عاماً في السجن.

الصدمة “أن أدلة فحص الحمض النووي عام 2008 أثبتت بطلان التهم عنه وأُخلي سبيله عام 2009، لتقدم إصلاحية تينيسي شيكا ماليا بقيمة 75 دولاراً؛ ليبدأ حياته من جديد بدلاً عن تعويضه بمليون يورو عن الفترة الطويلة التي قضاها ظلماً في السجن”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات
تقارير وحوارات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

المزيد
وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين
تقارير وحوارات

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

المزيد
ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟
تقارير وحوارات

ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟

المزيد
قصة فندق «الريتز».. من استضافة قمم عالمية إلى استعادة مليارات الدولة
تقارير وحوارات

قصة فندق «الريتز».. من استضافة قمم عالمية إلى استعادة مليارات الدولة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>