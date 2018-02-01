وزير الخدمة المدنية: مبدأ الأقدمية أعاق تطوير القيادات الإدارية

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أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن تطوير القيادات الإدارية للعاملين لدى الأجهزة الحكومية كان مشوبا بالقصور، ولم يكن بالشكل المرضي خلال السنوات الماضية، حيث كان تطوير أدائهم يتم بأسلوب تقليدي يعتمد بدرجة أولى على مبدأ الأقدمية في خبرة الموظف.

جاء ذلك خلال كلمته المسجلة التي عرضت في اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان «القيادة التحويلية في القطاع الحكومي»، أمس بحضور أكثر من ثمانين مشاركاً من قيادات الجهات الحكومية.

وشدد الوزير خلال كلمته على أن مبدأ الأقدمية للموظف لا ينبغي أن يكون شرطاً أساسياً للموافقة على انضمامه لبرامج تطويرية.

وقال، وفقاً لـ”الوطن”: “إن الوزارة تعمل على برنامج لتطوير إدارة الموارد البشرية لديها، ولدى الجهات الحكومية المختلفة، حيث تم التواصل مع 15 جامعة عالمية لتقديم دورات متخصصة لموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية خلال السنوات القادمة، لبناء قدرات الموظفين والعاملين فيها، إلا أنه بين أن نتائج البرنامج قد لا تظهر خلال عام أو عامين، بل ستظهر النتائج في نطاق 15 عاماً قادماً”.

وأشار الحمدان إلى أن الوزارة تحاول فتح الفرص العادلة لجميع أبناء وبنات الوطن لبرنامج القيادات الإدارية، حيث سيخضع جميع المؤهلين للبرنامج لأدوات قياس المركز، كما هو معمول به عالمياً، والتي أثبتت نجاحها في حكومات عديدة تمكنت من تجاوز العمل البيروقراطي الحكومي إلى العمل المرن.

ولفت إلى أن الوزارة تمر هذه الأيام بإعادة هيكلة، متضمنة عددا من المبادرات، منها تحديد الاستراتيجية العامة للوزارة وما يلحق بها من أهداف وتطلعات وكذلك تطوير أدائها، وأن لدى الوزارة برنامجا مهما يتعلق بالقيادات التحويلية، حيث إن أحد الركائز المهمة التي تعمل عليها الوزارة حالياً إنشاء مركز قياس ليكون قناة رئيسية لفرز وتحديد المرشحين لبرنامج القيادات الإدارية في المستقبل.