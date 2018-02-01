وزير الخدمة المدنية: مبدأ الأقدمية أعاق تطوير القيادات الإدارية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

قصة استشاري بلا دكتوراه وصل إلى منصب مهم.. التفاصيل كاملة

قصة استشاري بلا دكتوراه وصل إلى منصب مهم.. التفاصيل كاملة

باكستان تطلب مساعدة الإنتربول السعودي لاعتقال متهم بجريمة قتل

باكستان تطلب مساعدة الإنتربول السعودي لاعتقال متهم بجريمة قتل

«الضمان الصحي» يكشف تفاصيل وثيقة التأمين الموحدة وموعد تطبيقها

«الضمان الصحي» يكشف تفاصيل وثيقة التأمين الموحدة وموعد تطبيقها

«حساب المواطن»: صرف الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي

«حساب المواطن»: صرف الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي

وزير الخدمة المدنية: مبدأ الأقدمية أعاق تطوير القيادات الإدارية

وزير الخدمة المدنية: مبدأ الأقدمية أعاق تطوير القيادات الإدارية
0

 

تواصل – متابعات:

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن تطوير القيادات الإدارية للعاملين لدى الأجهزة الحكومية كان مشوبا بالقصور، ولم يكن بالشكل المرضي خلال السنوات الماضية، حيث كان تطوير أدائهم يتم بأسلوب تقليدي يعتمد بدرجة أولى على مبدأ الأقدمية في خبرة الموظف.

جاء ذلك خلال كلمته المسجلة التي عرضت في اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان «القيادة التحويلية في القطاع الحكومي»، أمس بحضور أكثر من ثمانين مشاركاً من قيادات الجهات الحكومية.

وشدد الوزير خلال كلمته على أن مبدأ الأقدمية للموظف لا ينبغي أن يكون شرطاً أساسياً للموافقة على انضمامه لبرامج تطويرية.

وقال، وفقاً لـ”الوطن”: “إن الوزارة تعمل على برنامج لتطوير إدارة الموارد البشرية لديها، ولدى الجهات الحكومية المختلفة، حيث تم التواصل مع 15 جامعة عالمية لتقديم دورات متخصصة لموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية خلال السنوات القادمة، لبناء قدرات الموظفين والعاملين فيها، إلا أنه بين أن نتائج البرنامج قد لا تظهر خلال عام أو عامين، بل ستظهر النتائج في نطاق 15 عاماً قادماً”.

وأشار الحمدان إلى أن الوزارة تحاول فتح الفرص العادلة لجميع أبناء وبنات الوطن لبرنامج القيادات الإدارية، حيث سيخضع جميع المؤهلين للبرنامج لأدوات قياس المركز، كما هو معمول به عالمياً، والتي أثبتت نجاحها في حكومات عديدة تمكنت من تجاوز العمل البيروقراطي الحكومي إلى العمل المرن.

ولفت إلى أن الوزارة تمر هذه الأيام بإعادة هيكلة، متضمنة عددا من المبادرات، منها تحديد الاستراتيجية العامة للوزارة وما يلحق بها من أهداف وتطلعات وكذلك تطوير أدائها، وأن لدى الوزارة برنامجا مهما يتعلق بالقيادات التحويلية، حيث إن أحد الركائز المهمة التي تعمل عليها الوزارة حالياً إنشاء مركز قياس ليكون قناة رئيسية لفرز وتحديد المرشحين لبرنامج القيادات الإدارية في المستقبل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الخدمة المدنية: صرف بدل غلاء المعيشة كاملاً مع راتب هذا الشهر

الخدمة المدنية: صرف بدل غلاء المعيشة كاملاً مع راتب هذا الشهر

«الخدمة المدنية» تدعو متقدمة واحدة للوظائف التعليمية للمطابقة

«الخدمة المدنية» تدعو متقدمة واحدة للوظائف التعليمية للمطابقة

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 49 متقدمة على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهن

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» تدعو 49 متقدمة على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهن

الحمدان: انتظروا تغير أداء «الخدمة المدنية» بعد 6 أشهر

الحمدان: انتظروا تغير أداء «الخدمة المدنية» بعد 6 أشهر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات
تقارير وحوارات

من «درة العروس» إلى «شارع الفن».. فيديوهات ابتذال ورقص وتحرش بالفتيات

المزيد
وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين
تقارير وحوارات

وفاة الشيخ «الكاشغري» أبرز علماء تركستان الشرقية في سجون ‎الصين

المزيد
ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟
تقارير وحوارات

ارتفاع «الأسعار» يؤرق المواطنين.. ومغردون يتساءلون أين الرقابة وحماية المستهلك؟

المزيد
قصة فندق «الريتز».. من استضافة قمم عالمية إلى استعادة مليارات الدولة
تقارير وحوارات

قصة فندق «الريتز».. من استضافة قمم عالمية إلى استعادة مليارات الدولة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>