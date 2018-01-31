ظهرا بمقطع فيديو.. أمير عسير يوجه بالقبض على شاب وفتاة رقصا معا بشارع الفن

تواصل – فريق التحرير:

رصد مقطع فيديو رقص شاب وفتاة على رصيف شارع عام وسط تجمع من آخرين،، قال ناشرو المقطع ‘‘إنه صُوِّر في شارع الفن في مدينة أبها بمنطقة عسير.

وعليه وجّه أمير منطقة عسير فيصل بن خالد الجهات الأمنية بالقبض على المتورطين في المقطع بشكل عاجل، وفق ما أكده متحدث الإمارة سعد آل ثابت، وإحالتهما للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظاميا بما يردع كل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين.

وأكد آل ثابت أن سلوكيات الشابين التي ظهرت في المقطع المتداول تُعد مخالفة للآداب الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد ، لافتا إلى أن أمير منطقة عسير شدّد على أهمية تطبيق العقوبة على المتورطين.