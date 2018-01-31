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ضبط مقر سكني لتصنيع مستحضرات تجميل مغشوشة تديره عمالة وافدة

ضبط مقر سكني لتصنيع مستحضرات تجميل مغشوشة تديره عمالة وافدة
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوَزَارَة التجارة والاسْتِثْمَار، مقراً سكنياً لتصنيع مستحضرات التجميل من موادّ مغشوشة ومجهولة المصدر، ويتم تسويقها عبر 3 حسابات فِي منصات التواصل الاجْتِمَاعِيّ.

وقال المتحدث الرسمي للوَزَارَة عبدالرحمن الحسين فِي تَغْرِيدة عبر حسابه فِي “تويتر”: “بِفَضْل الله وتوفيقه أوَّلاً، ويقظة رجال الرقابة بوَزَارَة التجارة ثَانِياً، تم ضبط وافدين ووافدات يصنعون موادّ تجميل وكريمات وزيوت من موادّ مغشوشة ومجهولة المصدر، ويسوقونها عبر 3 حسابات فِي الإنستجرام يتابعها أكثر من ربع مليون شخص، وجرى ضبط شحنات قبل إرسالها وَتَمَّ تسليم المخالفين للجهات الأمنية”.

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