القريات.. ضبط مفحط خلال زفة عرس بطريق عام

تواصل – فريق التحرير:

أَلْقَتِ الدوريات الأمنية بالقريات، بالتعاون مع المرور، القبض على مفحط اسْتَعْرَضَ بسيارته فِي حفل عرس بطريق عام، وعرَّض حياة المارة للخطر، اليوم الأَرْبِعَاء.

وقال المتحدث الرسمي لإِدَارَة مرور القريات الرائد متعب الثبيتي، ‘‘إن الدوريات الأمنية شاهدت سيارة تقوم بالتفحيط فِي “زفة عرس” بأحد الشوارع، وكانت السيارة التي يقودها بدون لوحات، فتم توقيفه خلال ربع ساعة‘‘.

وأَضَافَ “الثبيتي” أن إِدَارَة مرور المِنْطَقَة ستتخذ الإِجْرَاءَات اللازمة حيال المفحط المخالف، وَفْقاً للائحة القانونية، وستطبق العقوبات بحقه وبحق كل من يرتكب هذا الفعل.