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لقبته الشرطة بالكسول.. ساعي بريد يحتفظ بآلاف الرسائل في منزله لـ7 سنوات

لقبته الشرطة بالكسول.. ساعي بريد يحتفظ بآلاف الرسائل في منزله لـ7 سنوات
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تواصل – وكالات:

أَلْقَتْ الشرطة الإيطالية القبض على ساعي بريد فِي مَدِينَة “فيتشينزا”، احتفظ بآلاف الرسائل البريدية، ولم يسلمها لأصحابها.

وعَثَرَتِ الشرطة على كميات كبيرة من الرسائل البريدية فِي منزل ساعي البريد، حيث ضُبط مَا يَزِيد عن نصف طن من الرسائل البريدية، وأحالته إِلَى المحاكمة، وتبين أن الرسائل لم تفتح، وتعود إِلَى عام 2010 فِي منزل الساعي والمرآب الملحق به، وَشَمِلَت رسائل من بنوك وفواتير غاز وكهرباء وخلافه وغرامات مرورية.

ويبلغ عمر الساعي الذي لقبته الشرطة بالكسول 56 عَاماً، ويعيش بالقرب من مَدِينَة “فيتشينزا” شمال شرق البلاد، ويواجه حَالِيّاً الخضوع للمحاكمة.

وأَعْلَنَتِ الشرطة أن هذه أكبر شحنة رسائل بريدية يتم العثور عليها فِي إيطاليا، وقد تم تسليمها لمكتب بريد فيتشينزا مِنْ أَجْلِ فرزها وإِيْصَالها إِلَى إصحابها فِي نهاية المطاف.

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