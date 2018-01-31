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10 أطعمة تدمر أسنانك.. تجنبها

10 أطعمة تدمر أسنانك.. تجنبها
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تواصل – فريق التحرير:

هناك بعض الأطعمة تعد بمثابة مصائب على الأسنان، حيث يسبب الإفراط بتناولها تدميراً للأسنان وتسَرِيعاً لتسوسها وتلفها.

موقع “بريدج كريك دينتال” نقل قائمة بعشرة من هذه الأطعمة، والتي يحذر أطباء الأسنان منها باسْتِمْرَار، وهي:

الفشار: رغم أنه صحي، فإنه أَحْيَاناً يتسبب فِي التهابات فِي اللِّثَة نَتِيجَة دخوله بين الأسنان، بِالإِضَافَةِ إِلَى أنه قد يسبب كسراً فِي الأسنان إذا تم تناوله نيئاً.

الفواكه المجففة: تمثل كارثة حقيقية للأسنان، وهذا ليس ناتجاً عن السكر الذي تحتويه، بل لِكَوْنها تلصق بالأسنان ويصعب إزالتها إلَّا بغسل الأسنان لفترة طوية؛ لذلك ينْصَح الأطباء بعدم تناولها إلَّا طازجة.

القهوة المثلجة: تناولها عِدَّة مرات فِي اليوم يُؤَدِّي إِلَى تسوس الأسنان، السُّكَّرِيّات التي تحتويها القهوة تعمل على منع اللعاب من ممارسة وظيفته الحامية للأسنان.

ومع مرور الوقت والإسراف فِي تناول القهوة المثلجة، تفشل الغدد اللعابية فِي محاربة البكتيريا التي تهاجم الأسنان.

المكسرات: يحذر الأطباء أَيْضاً من تناول المكسرات بنسبة مبالغ فيها؛ لأنها تصيب الأسنان بالالتهاب الشديد؛ حيث تظل متبقية داخل الأسنان؛ لِذَا ينْصَح الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناولها لمدة لا تقل عن دقيقتين.

الليمون الساخن: يقول الخبراء: “لا تنسَق وراء نصائح شرب الليمون الساخن صَبَاحاً لفقد الوزن؛ فقد تكون بذلك تدمر أسنانك؛ فالليمون يَحْتَوِي على مواد حمضية قَوِيَّة تُؤدِّي إِلَى إِزَالَة طبقة المينا الموجودة على الأسنان وإصابتها بالحساسية الشديدة.

قطع الثلج: أَيْضاً يحذر أطباء الأسنان مدمني مضغ قطع الثلج، بالتوقف فَوْراً عن تلك العادة؛ لِأنَّ مضغ الثلج يسبب إجهاداً شَدِيداً لمينا الأسنان، كما أنه قد يُؤَدِّي إِلَى كسر قطع من أسنانك.

مشروبات الطاقة: تحتوي تلك المشروبات على نسبة عالية من السكر والحمضيات، ويلجأ إليها العديد من الأشْخَاص ممن يريدون زيادة طاقتهم، مثل الطلبة الذين يريدون السهر طوال اللَّيل للدراسة، لكن فِي الحقيقة، تغلف هذه المشروبات الأسنان بمادة تتسبب مع مرور الوقت فِي حدوث جيوب فِي اللِّثَة وبين الأسنان بِالإِضَافَةِ إِلَى التسوس.

الزبيب مع الشُيكُولَاتَة: بعض الأشْخَاص يُفَضِّلون تناول الزبيب مع الشُيكُولَاتَة، لكن الأطباء يحذرون من أن ذلك يُؤَدِّي إِلَى التسوس أيضاً، فالزبيب نفسه يحتوي على كمية سكر عالية، فَضْلاً عن التصاقه بالأسنان. والشيكولاتة أَيْضاً تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

رقائق البطاطس: على الرغم من أن قرمشتها تشعر كَثِيراً منا بالسعادة، فإن رقائق البطاطس مليئة بكميات كبيرة من النشا الذي يتحول إِلَى سكر يعلق بين الأسنان مسبباً التسوس.

الحلوى: تتسبب الحلوى فِي تسوس الأسنان؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، فَضْلاً عن التصاقها بالأسنان عند مضغها؛ لذلك ينْصَح الأطباء باختيار أنواع ذات نسبة سكر منخفضة أو بدون.

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