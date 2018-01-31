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كيف يحدث «خسوف القمر»؟ (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

يحدث “الخُسُوف” عندما تحجب الْأَرْض نور الشَّمْس عن الْقَمَر، ويبدأ بدخول الْقَمَر مِنْطَقَة ظل الْأَرْض التي ينحجب فيها ضوء الشَّمْس عن الْقَمَر؛ بِسَبَبِ وجود الشَّمْس والْقَمَر على محور واحد تتوسطهما الْأَرْض.

ويحدث “الخُسُوف” على ثلاث مراحل، الأولى تبدأ بدخول الْقَمَر مِنْطَقَة شبه ظل الْأَرْض التي ينحجب فيها جزء من ضوء الشَّمْس عن الْقَمَر فيتحول للون الأحمر الباهت ويعرف باسم خُسُوف شبه الظل.

والمرحلة الثَّانِية، عندما يدخل جزء من الْقَمَر مِنْطَقَة ظل الْأَرْض، حينها ينخسف جزء منه، وتعرف هذه المرحلة بالخُسُوف الجزئي.

أما المرحلة الثالثة تبدأ باكْتِمَال دخول الْقَمَر مِنْطَقَة ظل الْأَرْض، حينها ينخسف قرص الْقَمَر كُلِّيّاً، وينحجب بالكامل عن ضوء الشَّمْس، وَهُوَ مَا يطلق عليه خُسُوف كلي ويبدو الْقَمَر شديد الظلمة.

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