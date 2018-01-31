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أمهات يمنيات: الحوثي يستخدم أبناءنا المعتقلين لديه كـ«دروع بشرية»

أمهات يمنيات: الحوثي يستخدم أبناءنا المعتقلين لديه كـ«دروع بشرية»
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تواصل – واس:

كَشَفَت رابطة أمهات المختطفين فِي سجون الحوثي، أن المِيلِيشْيَات الانْقِلاَبية تستخدم أكثر من 427 مختطفاً دروعاً بشرية.

وذَكَرَت الرابطة، فِي بيان، أن الأوضاع الأمنية فِي “تعز” ازدادت سوءاً خلال الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب الاشتباكات المسلحة من المَنَاطِق التي تقع فيها السجون، وأمَاكِن الاحتجاز غير الرسمية.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدَّوْلِيَّة والإِنْسَانية إِلَى توحيد جهودهم الإِنْسَانية تجاه قضية المختطفين، والضغط على مِيلِيشْيَا الحوثي لإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً فَوْراً دون قيد وشرط، واحترام القانون الدولي فِي مَنَاطِق النزاع.

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