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تبيع مولودها لشراء تذكرة سفر بـ 200 دولار

تبيع مولودها لشراء تذكرة سفر بـ 200 دولار
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تواصل – وكالات:

قضت محكمة في سان بطرسبورغ الروسية، أمس الاثنين، بسجن امرأة من أوزباكستان 4 أعوام باعت طفلها حديث الولادة مقابل 200 دولار أمريكي تقريباً، لتشتري تذكرة سفر.

واتفقت المرأة البالغة من العمر 28 عاماً، على الصفقة مع زوجين يتحدران أيضاً من أوزبكستان في صيف 2016، حسب المحققين.

وعند إنجاب مولودها في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، باعته في مقابل 11500 روبل، وأنفقت هذا المبلغ على تذكرة سفر إلى آسيا الوسطى، حسب ما أفاد الناطق باسم محكمة فرونزنسكي في سان بطرسبورغ، شمال غرب روسيا.

أما الزوجان اللذان اشتريا الرضيع، فحكم عليهما بالسجن 3 أعوام، حسب المصدر عينه.

ويعمل في روسيا آلاف المواطنين المتحدرين من أوزبكستان، الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.

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