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غرق عبارة على متنها 80 شخصًا في المحيط الهادئ

غرق عبارة على متنها 80 شخصًا في المحيط الهادئ
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تواصل – واس:

غرقت عبارة على متنها أكثر من 80 شخصاً في المحيط الهادئ، فيما طلب أحد نواب جمهورية كيريباتي بفتح تحقيق مستقلّ في القضية.

ويقوم فريق إنقاذ متعدد الجنسيات بدوريات في مساحات واسعة من المحيط بحثاً عن ناجين، لكن لم يتم العثور إلا على سبعة أشخاص على قيد الحياة حتى الآن مع تراجع الآمال بالعثور على آخرين.

وأوضح مركز تنسيق الإنقاذ في نيوزيلندا، في بيان له اليوم، أن “سلطات كيريباتي أكدت وجود نحو 80 شخصاً إضافة إلى الطاقم على متن العبارة”.

وقال المركز: إن أربع طائرات من نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة ساعدت في إجراء عمليات المسح في المنطقة حيث فُقدت العبارة، مشيراً إلى أن البحث يتركز على العثور على زورق نجاة انطلق منها. وأضاف أن “قارب النجاة مصمم لـ 25 شخصاً إلا أنه يمكن يتسع لأكثر ولو بشكل مكتظ”.

وانتقد رئيس وزراء كيريباتي السابق ليريميا تاباي ممثل جزيرة نونوتي التي انطلقت منها العبارة في 18 يناير، طريقة تعامل الحكومة مع الكارثة.

ويبلغ طول العبارة “ام في بوتيراوي” 17،5 متر وكان من المفترض أن تستمر رحلتها يومين لتصل إلى بيتيو وهي أكبر بلدة في عاصمة كيريباتي، جنوب تاراوا.

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