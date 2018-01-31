الإسكان: بدء الحجز في 4 مشاريع جديدة بـ3 مدن

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء إجراءات الحجز في أربعة مشاريع سكنية جديدة عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع القطاع الخاص، سيتم من خلالها توفير 3636 وحدة سكنية متنوعة للمواطنين المسجلين ضمن قوائم الانتظار، في ثلاث مدن هي “الدمام، والأحساء، وجيزان”، داعية المستفيدين إلى زيارة المعارض والاطلاع على النماذج السكنية المتاحة لاستكمال حجوزاتهم النهائية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه ضمن مستهدفها لتوفير 300 ألف منتج سكني وتمويلي سيتم ضخ المزيد من الوحدات السكنية أمام المواطنين لتحقيق رغباتهم، وإتاحة الخيارات السكنية المناسبة لهم، مشيرة إلى أن المشاريع التي تم الإعلان عنها اليوم تضم 2667 وحدة “تاون هاوس” في مدينة الدمام، إضافة إلى 777 شقة سكنية في منطقة جازان، و192 فيلا بمحافظة الأحساء، وتتميز بمعدلات سعرية تناسب القدرات المالية للمستفيدين حيث تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال.

وبيّنت أن هذه المشاريع ستكون مكتملة البنية التحتية من شبكات الطرق، والإنارة، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية، والمساحات الخضراء والحدائق، والمساجد، والمدارس، والملاعب، ومنصات الترفيه العائلية، وجميع الخدمات العصرية والحياتية”، مشددة على التزام المطورين بأحدث مواصفات الجودة العالمية في البناء، وأحدث مواصفات عمليات الإنشاء، إضافةً إلى مجموعة من الضمانات التي ستقدم للمالك (المستفيد). كما روعي في التصاميم الهندسية العوامل والأبعاد الاجتماعية التي تركز على خصوصية كل وحدة سكنية.

يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت مؤخراً عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “سكني 2018” التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة

مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وخصصت خلال الدفعة الأولى من البرنامج منتصف يناير الجاري نحو 20 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أن الوزارة وخلال المرحلة الأولى من برنامج “سكني” أعلنت عن اكتمال حجوزات العديد من المعارض في مختلف مدن المملكة كمشروع شمال الرياض، وبوابة التحلية بمحافظة جدة والدمام وخميس مشيط، وأبها، ومشروعين في محافظة رابغ، ومشروعين آخرين في مدينة الأحساء، بالإضافة إلى مشاريع الفلل الجاهزة في بيش، والخبر، والمبرز ورماح، وصامطة القفل.