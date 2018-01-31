أسعار النفط تنخفض لليوم الثالث على التوالي

تواصل – واس:

هبطت أسعار النفط اليوم وذلك في اليوم الثالث على التوالي بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه معنويات المستثمرين أكثر بفعل هبوط سلع أولية أخرى وأسهم وسندات.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتاً، أو نحو 0.3 %، إلى 68.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 %، إلى 64.19 دولار للبرميل بعد أن كان الخام هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.