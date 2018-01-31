الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

تنفيذ «الحد» في قاتل أمه رميا بالرصاص بخميس مشيط

تنفيذ «الحد» في قاتل أمه رميا بالرصاص بخميس مشيط

شاهد.. كيف أوقف رجل أمن سيارة «الحشيش الإيراني» بالقوة في جازان؟

شاهد.. كيف أوقف رجل أمن سيارة «الحشيش الإيراني» بالقوة في جازان؟

شبكة أمريكية: نجاح حملة مكافحة الفساد يُحسب لولي العهد

شبكة أمريكية: نجاح حملة مكافحة الفساد يُحسب لولي العهد

مسؤول بـ«الغذاء والدواء»: تعبئة الخبز في الأكياس الملونة خطأ

مسؤول بـ«الغذاء والدواء»: تعبئة الخبز في الأكياس الملونة خطأ

تنفيذ «الحد» في قاتل أمه رميا بالرصاص بخميس مشيط

تنفيذ «الحد» في قاتل أمه رميا بالرصاص بخميس مشيط
1

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل في أحد الجناة بمحافظة خميس مشيط ,فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).

أقدم/ هادي بن حمد بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل والدته / نورة بنت مذكر بن سعد القحطاني – سعودية الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليها عدة طلقات مما أدى لوفاتها, وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه بادرة سيئة وجرأة خبيثة من قتل والدته عمداً يحتاج معه المدعى عليه إلى عقوبة رادعة له زاجرة لغيره لينقطع شره وإفساده، فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني/ هادي بن حمد بن محمد القحطاني – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 14 / 5 / 1439هـ بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره – والله الهادي إلى سواء السبيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شرطة عسير تكشف ملابسات القبض على قاتل والدته بأبها

شرطة عسير تكشف ملابسات القبض على قاتل والدته بأبها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قصة فندق «الريتز».. من استضافة قمم عالمية إلى استعادة مليارات الدولة
تقارير وحوارات

قصة فندق «الريتز».. من استضافة قمم عالمية إلى استعادة مليارات الدولة

المزيد
لماذا يجد الطلاب المواد الدّراسيّة صعبة؟
تدوينات حرة

لماذا يجد الطلاب المواد الدّراسيّة صعبة؟

المزيد
قضايا الفساد.. ماذا بعد التسويات وإطلاق سراح «موقوفي الريتز»؟
تقارير وحوارات

قضايا الفساد.. ماذا بعد التسويات وإطلاق سراح «موقوفي الريتز»؟

المزيد
مُبتزّ يحصل على راتب فتاة 14 عاماً.. وهذا ما فعلته الهيئة
تقارير وحوارات

مُبتزّ يحصل على راتب فتاة 14 عاماً.. وهذا ما فعلته الهيئة

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>