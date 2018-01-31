بعد رفض العالم قراره بشأن القدس.. «ترامب»: لا مساعدات إلا لأصدقاء أمريكا

تواصل – وكالات:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس، بتمرير تشريع “يساعد في ضمان أن تكون أموال المساعدات الخارجية الأمريكية دائما لخدمة المصالح الأمريكية، وتذهب فقط لأصدقاء أمريكا”.

ودعا دونالد ترامب في أول خطاب له عن حالة الاتحاد، اليوم، الكونغرسَ إلى تعزيز التشريعات التي تضمن أن تكون المساعدات الأمريكية “مخصصة إلى الأصدقاء فقط”.

وأشار “ترامب” خلال أول خطاب له منذ توليه الرئاسة، أمام الكونغرس الأمريكي، إلى القرار الذي اتخذه بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية ونقل السفارة الأمريكية، والضجة التي أحدثها ورفض العالم للقرار، وقال: “لقد اتخذت الشهر الماضي قراراً بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن بعض الدول صوتت ضد هذا القرار في الأمم المتحدة”.

وأضاف: “أمريكا قدمت أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات لهذه الدول، وأنا أطالب الكونغرس بأن يعمل لتكون هذه الأموال في خدمة المصالح الأمريكية، وألا تتجه إلا إلى أصدقاء أمريكا وليس لأعدائها”.

تجدر الإشارة إلى أن خطاب حالة الاتحاد هو أول خطاب للرئيس الأمريكي بعد 12 شهراً من دخوله البيت الأبيض، وقد تطرق خلاله إلى العديد من القضايا المهمة في العالم.