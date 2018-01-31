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سجون الشرقية: النزلاء يحصلون على عدة امتيازات.. لكنها تُمنع في 4 حالات

سجون الشرقية: النزلاء يحصلون على عدة امتيازات.. لكنها تُمنع في 4 حالات
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تواصل – متابعات:

أكد مدير إدارة التأهيل والإصلاح والعلاقات والإعلام بسجون الشرقية، العقيد محمد بن مشهور أن نزلاء السجون يحصلون على عدة امتيازات أبرزها الخروج من السجن لمدة 48 ساعة، إلا أن السجين يُحرَم من تلك الامتيازات في حال ارتكابه عدة مخالفات كـ(العصيان، والدخول في مشاجرات، ومخالفة الأوامر وحيازة الممنوعات) موضحاً أنه يُمنع بعدها من كافة المميزات والحوافز.

وقال “مشهور”، وفقاً لـ”الوطن”، “إن النزلاء يحظون بزيارة اليوم العائلي، وهي ميزة يستطيع فيها النزيل «المتزوج» الخروج من السجن بكفالة حضورية أو غرامية لمدة 24 ساعة للاجتماع مع أسرته، مشيرا إلى أن تلك الميزة للمساجين لا تعطى للذين يقضون فترات حكم طويلة أو لذوي الملاحظات السلوكية السلبية ومتهمي قضايا القتل”.

وأوضح أنه تتم إتاحة الخلوة الشرعية داخل البيوت الجاهزة بالسجون لجميع المساجين من دون أي استثناء، مبينا أن غالبية النزلاء حريصون على الالتحاق ببرامج التعليم وبرامج التدريب المهني للحصول على ميزة الخلوة الشرعية لمدة 48 ساعة داخل أو خارج السجن.

وأضاف أن المديرية العامة للسجون تحرص على مواصلة النزلاء لدراستهم، وكذلك تعليم غير الدارسين الذين التحق العديد منهم بمراحل التعليم، إذ إن فروع السجون بالمنطقة الشرقية تضم 796 نزيلاً بكافة مراحل التعليم، كما يتم التعاون مع الجامعات بالمنطقة الشرقية لتعليم النزلاء عن بُعد.

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