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مسؤول بـ«الغذاء والدواء»: تعبئة الخبز في الأكياس الملونة خطأ

مسؤول بـ«الغذاء والدواء»: تعبئة الخبز في الأكياس الملونة خطأ
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئیس قسم سلامة أسطح التلامس مع الغذاء بالھیئة العَامَّة للغذاء والدواء: ‘‘إن تعبئة الخبز فِي الأكياس الملونة أو المطبوعة أمر خطير، لا سيما وَهُوَ ساخن‘‘.

وَشَدَّد، فِي مداخلة مع برنامج “الراصد”، أن الأكياس المستخدمة فِي تعبئة المواد الغذائية تكون مصنوعة من مواد مسموح باستخدامها، ولَفَتَ إِلَى أن تعبئة الخبر يجب أن تتم بعد أن يبرد.

وَأَشَارَ العويس، إِلَى أن غالبیة الأوراق المستخدمة فِي تعبئة المواد الغذائیة مصنوعة من مواد معاد تصنیعھا، مفیداً بأن اللوائح الفنیة تؤكد على أن جمیع العبوات والمغلفات يجب أن تكون ملائمة لملامسة المادة الغذائیة.

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