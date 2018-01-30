«تعليم تبوك» تحقق في تسبب قائد مدرسة بإصابة طالب 

تواصل – فريق التحرير:

تحقق إِدَارَة تبوك التعليمية حَالِيّاً فِي واقعة اعتداء قائد مدرسة ثانوية على طالب أثناء إنھاء شجار بینه وبین طالب آخر، والتسبب فِي إصابته ونقله للمُسْتَشْفَى؛ وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى تَوْجِيهَات إبراھیم بن حسین العمري، مدير عام التعلیم بمِنْطَقَة تبوك.

وأَوْضَحَ الناطق الإعلامي لإِدَارَة التعلیم بمِنْطَقَة تبوك، علي القرني، أنه تم تكلیف لجنة إشرافیة لزيارة المدرسة لاستكمال التحقیقات، مشیراً إِلَى أن مدير التعلیم وعَدَداً من مديري الإدارات فِي تعلیم تبوك قاموا بزيارة الطالب فِي المُسْتَشْفَى للاطمئنان علیه.