خبيرة تغذية: تناول الليمون الهندي يساعدك في إنقاص الوزن

تواصل – وكالات:

تنصح خبيرة التغذية والعلاج بالنباتات الطبيعية الفرنسية “مارى سيلين راي” من هَيْئَة التغذية الصحية الفرنسية بتناول ثمار “الليمون الهِنْدِيّ”؛ لأنه يعد مصدراً مهماً لفيتامين “سي”، حيث إن 100 جرام منه تقدم نصف الدَّعْم اللازم من فيتامين “سي” للبالغ، والذي يساعد على مكافحة الإرهاق والالتهابات والعَدْوَى من الإنفلونزا.

وأَوْضَحَتِ الخبيرة الفرنسية، أن “الليمون الهِنْدِيّ” مصدر للألياف فهو يعطي جرامين بالنسبة للبالغ الذي يَحْتَاج استهلاك 25 جراماً فِي اليوم، كما يحارب الجوع، ويساعد على إِنْقَاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية وغني بالماء، فهو مرطب جيد للجسم ويَحْتَوِي على مضاد للأكسدة “ليكوبن” المضاد للسرطان.

وَتَابَعَت، أن تناول نصف ثمرة ليمون قبل الغداء يساعد على فقد الوزن، وتخفيض مستوى الإنْسُولِين الذي يؤدي إِلَى الإِصَابَة بمرض السكر ويخفض الضغط.