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تقارير: «آيفون» SE2 لن يظهر قريباً لهذا السبب

تقارير: «آيفون» SE2 لن يظهر قريباً لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

ظهرت مُؤخَّراً العديد من الشائعات حول تقديم جيل جديد من هاتف آيفون SE، والَّذِي قيل إنه سيحمل اسم آيفون SE 2، وقيل إنه سيصل فِي منتصف 2018؛ وَذَلِكَ لِتَلْبِيَة احْتِيَاجات المستخدمين الذين لا يُفَضّلون الشاشات الكبيرة، إِلَّا أَنَّ تَقْرِيراً جديداً أَشَارَ إِلَى أن أبل قد لا تنوي لإطلاق آيفون SE 2 فِي الوقت الحالي.

ووَفْقاً لما نشره موقع macrumors الأَمْرِيكِيّ، قَالَ المحلل الشهير Ming – Chi Kuo ‘‘إنه من غير المرجح لشركة أبل أن تطلق آيفون SE2؛ لأنه ليس لديها مَا يكفي من الموارد الاحْتِيَاطية لتطوير نموذج جديد من آيفون لإطلاقه فِي النصف الأول من هذا العام، وَذَلِكَ لِأنه على مَا يبدو أن شركة أبل ترغب فِي أن تطلق ثلاث هواتف آيفون ذات شاشات كبيرة خلال 2018 وترغب أن تكون جاهزة فِي الوقت المحدد‘‘.

وقد أَعْلَنَت شركة أبل خلال العام الماضي عن هواتف آيفون 8، و8 بلس وآيفون X فِي يوم واحد، إِلاّ أَنَّهُا لم تتَمَكَّن من إطلاقها فِي الْوَقْت نَفْسه، حيث وصل آيفون X إِلَى السوق بعد 6 أسابيع من إطلاق سلسلة آيفون 8.

وفي حَالَة إطلاق الجيل الثَّانِي من آيفون SE، فإن Ming – Chi Kuo لا يتوقع أن يوفر الكثير من المميزات الجديدة، حيث ربما سيمتلك معالجاً أقوى، لكنه لن يمتلك بعض المميزات الأُخْرَى مثل: Face ID، أو الشحن اللاسلكي.

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