«مرور جازان» يضع كاميرا «ساهر» على طريق ضحايا النساء السبع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وضع مرور مِنْطَقَة جازان، كَامِيرَا الرصد الآلي “ساهر”، فِي طريق “المضايا – الصوارمة”، بعدما شَهِدَ الطريق يوم الخميس الماضي حادثاً مُرَوِّعاً راح ضحيته 7 نساء من عائلة واحدة.

وَتَمَّ تركيب كَامِيرَا ساهر، بجوار مزرعة ولي حكمي، ليصور من الخلف المتجه من المضايا إِلَى الصوارمة، مع توضيح أن الطريق مسار واحد وليس مسارين.

وكان طريق المضايا الصوارمة بمِنْطَقَة جازان قد شهد، مساء الخميس الماضي، حادثاً مأساوياً راح ضحيته 7 نساء من عائلة واحدة بعد اصطدام سيارتهن بقلاب على مدخل الصوارمة الطريق الساحلي الذي يربط مركز الحكامية بمحافظة السهي.