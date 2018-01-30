بالفيديو.. متظاهرون إيرانيون يشتبكون مع الحرس الثوري ويدمرون سياراتهم

تواصل – وكالات:

شهدت مَدِينَة “أراك” الإيرانية، مواجهات بين حشد من متظاهرين إيرانيين وعناصر بالحرس الثوري؛ احْتِجَاجاً على الفساد وغلاء الأسعار.

وعادت التظاهرات مرةً أُخْرَى إِلَى المدن الإيرانية، مثل: أراك، ونجف أباد، وأصفهان وغيرها، على خلفية اعتراض المواطنين على السياسات التي يتبعها النِّظَام، والتي أَدَّتْ إِلَى الفقر والبطالة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر” فيديو يصور مواجهات بين عدد من الإيرانيين وأَفْرَاد من الحرس الثوري؛ مَا أَدَّى إِلَى تدمير السيارات التابعة لقوات الحرس الثوري، دون وقوع إِصَابَات.