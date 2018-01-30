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شاهد.. عملية سطو مسلح على محطة وقود بـ«تبوك»

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تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ مقطع فيديو عملية سطو بالإكراه نفذها شخصان على محطة وقود فِي تبوك، فِي وقت متأخر من الليل.

وَأَبَانَ المقطع الشخصين وهما يدخلان خلسة إِلَى المحطة التي كانت خالية من الزبائن، ويتوجهان نحو عامل الوقود، الذي كان يجلس منكمشاً من البرد بجوار ماكينة الوقود، ليشهر أحدهما سلاحاً أبيضَ فِي وجهه، ثم يسلبه الآخر النقود التي بحوزته، وينصرفان سَرِيعاً، بالتوازي مع دخول سيارة إِلَى المحطة.

وقال نشطاء: ‘‘إن الحادث وقع فِي محطة وقود بحي المروج فِي تبوك، فِي الساعات الأولى من فجر أول من أمس الأحد، وأن الشرطة تبحث عن الجناة‘‘.

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